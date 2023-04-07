Tesla çalışanlarının araç içi kamera görüntülerini izinsiz paylaştığı ortaya çıktı Tesla çalışanlarının, araç içerisindeki kameralar sayesinde kullanıcıların çeşitli videolarını paylaştığı tespit edildi.

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Geçtiğimiz günlerde ülkemize resmi olarak giriş yapan Tesla, şimdilerde çok konuşulan bir skandalla gündeme geldi.

Tesla çalışanlarının, araç içerisindeki kameralar sayesinde kullanıcıların çeşitli videolarını paylaştıkları ve bu videolarla dalga geçtikleri ortaya çıktı.

Reuters tarafından paylaşılan rapora göre Tesla çalışanları, kullanıcıların araba kazaları, yol öfkesi olayları ve diğer potansiyel olarak utanç verici özel videolarını görüntüledi ve paylaştı.

Eski bir Tesla çalışanı Reuters'a yaptığı açıklamada, bazı videoların araçlar kapalıyken bile kaydedilmiş olabileceğini söyledi.

Tesla modellerindeki kameralar endişelere neden oluyor

Tesla modellerinde bulunan kameralar nedeniyle bazı güvenlik sorunlarının yaşanabileceği belirtiliyor.

Örneğin geçtiğimiz yıl Çin'in Beidaihe bölgesi, araçların kameralarının ülkenin üst düzey liderleri arasındaki özel bir toplantıyı çekebileceği endişesiyle Tesla modelleri yasaklanmıştı.

Çin ordusu da benzer gözetleme endişeleri nedeniyle 2021'de Tesla araçlarını yasaklamıştı.