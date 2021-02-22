Tesla, Çin'de daha ucuz bir otomobil üretecek

Tesla, Çin'de daha ucuz bir otomobil üretecek

Tesla'nın Çin’deki yetkilileri, markanın yeni ve daha ucuz bir model üzerinde çalıştığını doğruladı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yılın başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde inşa etmeye başlamıştı.

Daha sonra ise Çin'deki fabrikasının bir bölümünde Model 3 araçlarını üretmeye başlayan Tesla, geçtiğimiz aylarda da üretilen araçların ilk teslimatını gerçekleştirmişti.

ÇİN'DE DAHA UCUZ BİR MODEL ÜRETİLECEK

Tesla'nın Çin’deki yöneticisi Tom Zhu, şirketin yeni bir modelinin Çin’de geliştirilip imal edildikten sonra tüm dünya piyasalarında yaklaşık 25 bin dolardan satışa çıkacağını duyurdu.

2020 yılı başında Şanghay'daki tesisin açılışında konuşan CEO Elon Musk, şirketin Çin’deki yatırımlarını artıracağını ve bu ülkede Tesla Model 3 ve SUV Model Y dışında başka modeller de üreteceğini duyurmuştu.

Tesla’nın bu modeli, yeni açıklanan fiyata bakılırsa, Volkswagen ID.3 ve Honda E ile sıkı bir rekabete girecek.

Lansman tarihine ve teknik özelliklere ilişkin hiçbir ayrıntı verilmedi. Ancak ilgililer arasında söylenenlere bakılırsa bu model, kompakt ve Model 3’ün platformuna dayalı olacak.

Öte yandan Çin’de görece elverişli koşullarda imal edilmesi ve kullanılacak pillerin farklı olması, söz konusu modeli Tesla serisinin en ucuz aracı yapabilecek.