Tesla, Çin'de güneş enerjisi depolayan şarj istasyonlarını hayata geçirdi

Tesla, Çin'de güneş enerjisi depolama özelliğine sahip ilk şarj istasyonunu faaliyete geçirdi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de kendi güneş ve enerji depolama tesisine sahip olan ilk şarj istasyonunu açtığını duyurdu.

Çin’de popüler olan sosyal medya uygulaması Weibo üzerinden yapılan şirket açıklamasında, Çin’in Lhasa kentindeki yeni şarj istasyonunun, güneş ışığından ürettiği enerjiyi depolama tesisinde depolayabileceği belirtildi.

TESLA, GÜNEŞ PANELLERİNDE İDDİALI

Tesla, 2016 yılında Kaliforniya merkezli SolarCity'yi 2,6 milyar dolarlık satın alarak güneş enerjisi işine girmiş ve enerji işini geliştirme konusunda istekli olduğunu açıklamıştı.

Şirketin güneş enerjisi hizmetleri arasında, normal çatı kiremitlerine benzeyen bir güç üretim sistemi olan Solar Roof ve güneş panelleri tarafından üretilen gücü depolayabilen Powerwall yer alıyor.

Geçen yıl Şanghay'da elektrikli araçlar üretmeye başlayan Tesla, Çin'deki güneş ve enerji depolama proje yöneticileri için iş ilanları yayınladı.