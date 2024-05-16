Tesla, Çin'de ikinci fabrikasını kuruyor: İnşaat için ruhsat alındı ABD’li otomobil üreticisi Tesla, Çin’deki ikinci fabrikası için inşaat ruhsatını aldı.

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ABD’li otomobil üreticisi Tesla, Çin’deki ikinci fabrikası için çalışmalarına devam ediyor.

Söz konusu tesis, Tesla’nın ABD pazarı dışındaki ilk büyük enerji depolama fabrikası olacak.

İnşaat ruhsatı alındı

Tesla, Çin’deki ikinci fabrikası için inşaat ruhsatını aldı ve hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.

2025'te üretime başlayacak

Fabrikanın 2025’in ilk çeyreğinde seri üretime geçmesi bekleniyor. Mega fabrikada ilk aşamada, yılda yaklaşık 40 GWh enerji depolama kapasitesine sahip 10 bin ticari amaçlı enerji depolama bataryasının üretilmesi planlanıyor.

Her birinin 3 MWh’den fazla enerji depolayabilen söz konusu ticari amaçlı enerji depolama bataryasının, yenilenebilir enerji sistemi gibi çok senaryolu uygulamalarda kullanılacağı öğrenildi.

Tesla’nın Shanghai’daki mega fabrikası, sadece şirketin küresel üretim düzenlemesi kapsamındaki önemli bir optimizasyonu olmakla kalmayıp, Shanghai’daki yeni tip enerji depolama endüstrisinin gelişimi ile yeşil ve düşük karbonlu dönüşüme yardım sağlayacak.

200 milyon dolarlık yatırım

Edinilen bilgilere göre, 200 bin metrekarelik bir alanı kapsayan proje 1 milyar 450 milyon yuanlık (yaklaşık 200 milyon 356 bin dolar) yatırımla gerçekleştirilecek.