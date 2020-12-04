Tesla, Çin'de şarj istasyonu üretecek

Tesla, elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını Çin'deki fabrikasında üretmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'deki yatırımlarına devam ediyor. Daha önce otomobil üretiminin bir bölümünü Çin'e kaydıran Tesla, şimdi de ülkede şarj istasyonu üreteceğini duyurdu.

Dünyanın hem otomotiv hem de elektrikli otomobil satış hacmi anlamında en büyük pazarı olan Çin'de, Tesla markalı şarj istasyonlarının 2021'de kullanıma açılacağı kaydedildi.

Şu anda Model 3'ü Çin'de üreten şirket, yakın bir gelecekte Model Y otomobilini de aynı fabrikada üretecek.

6.4 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Verilen bilgiye göre Tesla, Çin'in Şanghay kentindeki tesisine üçüncü nesil şarj istasyonu üretimi için 6.4 milyon dolarlık yatırım yapacak. ABD'li şirket, buradaki tesisinde yılda 10 bin adet şarj istasyonu üretmeyi planlıyor.

Tesla, ekim ayında Çin'de 13 bin adetlik araç satışı gerçekleştirdi. Şirket, talebi karşılamak ve yeni modellerini de aynı tesiste üretmek adına yakın zamanda kapasite artışına gidecek.