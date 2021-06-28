Tesla, Çin'de satılan 285 bin aracı geri çağırıyor

Elektrikli araba üreticisi Tesla, Çin'de sattığı 285 bin aracı geri sürüş sorunları nedeniyle geri çağırmaya karar verdi.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Daha önce meydana gelen kazalar nedeniyle Çin'de baskı altında olan ABD'li şirket, şimdi de ülkede satılan araçlarda otomatik pilot sorunları yaşamaya başladı.

285 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR

Çin’de piyasa düzenleyicileri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 211 bin 256 adet Çin yapımı Model 3’ü, 38 bin 599 Model Y’yi ve 35 bin 665 ithal aracı geri çağırmaya karar verdi.

Çin devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın nedeninin otomatik pilotun sürüş sırasında çok kolay aktive olması ve bunun potansiyel kazalara yok açma ihtimali olduğu belirtildi.

Tesla, geri çağrılan otomobillerin otomatik pilot sistemini ücretsiz olarak yükseltecek.