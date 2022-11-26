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    Tesla, Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı

    ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'e ihraç edilen 67 bin 698 "Model S" ve "Model X" marka elektrikli otomobili, üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırdı.
    • 26.11.2022 - 02:40
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    Tesla, Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı

    Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, denetimlerde şirketin söz konusu modeldeki araçların yazılımındaki hatalar nedeniyle batarya yönetim sisteminin hesap yanlışları yaptığı ve uyarı ekranında "bakım gerekiyor" ve "güvenli park" ifadelerinin yanlış zamanlarda görüntülendiğinin tespit edildiği belirtildi.

    67 bin 698 aracın yazılımı güncellenecek

    AA'nın haberine göre; açıklamada, 25 Eylül 2013 ile 21 Kasım 2021 arasında üretilen ve geri çağrılan 67 bin 698 araçtaki hataların düzeltilmesi için yazılımlarının güncelleneceği kaydedildi.

    Tesla, Çin de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı #1


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