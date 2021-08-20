Tesla, Çin'de tamamen yerelleşme çabalarına hız verdi

ABD’den sonra ilk yurt dışı üretim tesisini Çin’e açan Tesla, yerelleştirme çalışmalarını hızlandırdı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yılın başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde inşa etmeye başlamıştı.

Tesla, son yıllarda Çin'e oldukça büyük yatırımlar yapıyor. Yeni yılla birlikte bu yatırımların karşılığını alan ABD'li şirket, Çin'de üretilen Model Y araçlarını geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya getirmişti.

YERELLEŞTİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Şanghay'daki Pilot Serbest Ticaret Bölgesi’ndeki bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, ABD’li otomobil üreticisi Tesla’nın fabrikasında bu yılın sonuna kadar yaklaşık yüzde 90’lık bir yerelleştirme oranına ulaşması bekleniyor.

2019 yılında Tesla, yıllık 500 bin adet üretim kapasitesiyle Şanghay'ın Lin-gang bölgesinde ABD dışındaki ilk fabrikasını kurmuştu.

Tesla’nın Çin'deki fabrikasındaki yıllık üretimin 2021’de 450 bin araca ulaşması bekleniyor.



