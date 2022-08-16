Tesla, Çin'de üç yılda 1 milyon elektrikli araç üretti

Tesla, Çin'de üç yılda 1 milyon elektrikli araç üretti

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla, Çin'deki fabrikasında 1 milyonuncu aracını banttan indirdi.

Tesla, 2019'da dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

Tesla’nın Şanghay Gigafactory fabrikasından çıkan otomobiller; Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Çin'de üretim 1 milyona ulaştı

Tesla'nın Çin'deki fabrikası üç yılda 1 milyon araca imza attı. Şirketten yapılan açıklamada, Şanghay'da üretim tesisinin üç yılda 1 milyon araç üreterek dönüm noktasına ulaştığı vurgulandı.

Tesla’nın ABD dışındaki ilk üretim tesisi olan Şanghay fabrikasının endüstriyel yerellik yüzde 99.9 oranında.

Tesla China’nın rakamlarına göre, şirket açısından önemli bir merkez olan fabrika, bu yılın ilk altı ayında 300 bin araç üretti ve 97 bin 182 adet otomobil ihraç etti. Geçen yılın aynı dönemindeki ihracat miktarı ise 41 bindi.

Yılın ilk dönemlerinde koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara verilmiş olmasına rağmen fabrika, haziran ayında rekor kırarak yıllık yüzde 177’lik artışla 77 bin 938 aracın teslimatını gerçekleştirmişti.