Tesla, Çin'de yeni bir fabrika daha açacak

Tesla, Çin'de yeni bir fabrika daha açacak

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'deki üretim kapasitesini iki katına çıkarmak için yeni bir fabrika daha kuracak.

Tesla, 2020 başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

Tesla’nın Şanghay Gigafactory fabrikasından çıkan otomobiller; Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle birlikte ucuza elektriğe erişebilen Çinliler, çevreci olan Tesla'yı daha çok tercih etmeye başladı.

Koronavirüs pandemisinin Çin'de hız kazanmasına rağmen kapanmalar yaşansa da Çin'de oluşan iç talebi karşılamakta güçlük çeken fabrika, mart ayında sadece 60 adet otomobili ihraç etmişti.





Tesla'dan Çin'e bir fabrika daha

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, artan talebi karşılamak için Çin'deki üretim kapasitesini artırmak istiyor. Bunun için şirketin yeni bir tesis inşa etmek istediği ortaya çıktı.

Buna göre şirket, aynı bölgede yakın bir arazi üzerine yeni bir fabrika kurmayı planlıyor. İnşaatın ilk fazı tamamlandığında Model Y ve Model 3 araçlar dahil yıllık 450 bin araç üretim kapasitesi hedefleniyor.

Yeni fabrikanın kurulmasıyla birlikte, Tesla'nın Şanghay'daki tesisi dünyanın en büyük elektrikli araç üretim merkezi haline gelecek.

Yeni fabrikanın devreye girmesi halinde, sadece Çin'deki yıllık üretim kapasitesi neredeyse 1 milyon adedi bulacak.