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    Tesla, Çin'deki fabrikasında üretimi durdurdu

    Çin'de tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının ardından Tesla, Şanghay'daki üretimi durdurma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 09:36
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    Tesla, Çin'deki fabrikasında üretimi durdurdu

    Çin'de vaka sayılarındaki hızlı artış ve karantina kararları, ülkedeki dev şirketleri zor durumda bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde Apple tedarikçisi Foxconn'un üretimi durdurmasının ardından bir hamle de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan geldi.

    Tesla, Şanghay fabrikasında üretimi askıya alacağını duyurdu. Yayınlanan raporda, Tesla’nın tesisteki üretiminin pazartesi günü durdurulacağı ve elektrikli otomobil üreticisinin, askıya alma süresini uzatıp uzatmayacağı konusunda henüz işçilere bilgi vermediği belirtildi.

    BİRÇOK ŞİRKET ÜRETİMİ DURDURDU

    Foxconn, Huawei ve Tencent gibi teknoloji şirketlerinin ülkedeki merkezi olan 17,5 milyonluk Shenzhen kentinde hayati önemde olmayan sektörlerde faaliyetler durduruldu. Apple’ın tedarikçilerinden Foxconn, kentteki iki büyük üretim tesisinde faaliyetlere ara verildiğini açıklamış, sonra kapılarını yeniden açmıştı.

    tesla

    ÇİN'DE SON DURUM

    Şanghay'da son 24 saatte 4 bin 500 koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından, Şanghay Belediyesi çareyi 25 milyon insanın yaşadığı kentin finans ve ekonomik kalbi Pudong'u kapatmakta buldu.

    Belediye tarafından, koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında kentin doğu bölgesi olan Pudong'un 1 Nisan Cuma gününe kadar kapatılması kararı alındı.


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