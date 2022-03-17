Petrol
99.94
1.96%
Euro
16.22
0.44%
Dolar
14.68
0.47%
Altın
912.37
0.85%
Borsa
2089
0.45%
Bitcoin
602.159
3.61%
BTXN Coin
39.10
0.15%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Tesla, Çin'deki karantina nedeniyle üretime ara verdi

    Tesla, Çin'de yeniden alınan karantina önlemleri gerekçesi ile ülkedeki üretimine ara verdiğini duyurdu.
    • REUTERS
    • 17.03.2022 - 08:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla, Çin'deki karantina nedeniyle üretime ara verdi

    Tesla, 2020 başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

    Tesla’nın Çin malı sedanları Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi ülkelere ihraç edildi.

    ÇİN'DE YENİDEN KARANTİNA DÖNEMİ

    Yetkililerin koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kısmi bir sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından, Çin'in bazı bölgelerinde fabrikalar kapandı.

    Pazar günü 60 yeni vaka bildirilmesinin ardından, zorunlu olmayan hizmetler sunan işletmelerin kapatılması emri verildi.

    ABD'de dışında ilk fabrikasını Çin'de açan elektrikli otomobil üreticisi Tesla da Şanghay'daki tesisinde üretime ara verdiğini duyurdu.

    tesla

    Şirketten tedarikçilerine gönderilen mesajda, Şanghay fabrikasındaki üretime 2 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

    Şanghay da dahil olmak üzere Çin'deki birçok şehir, ülkede yeniden yayılım gösteren salgını durdurmak için katı karantina önlemleri uyguluyor.

    Tedbirler, ayrıca ülkenin bazı bölgelerinde fabrikaların kapanmasına neden olarak tedarik zincirleri üzerinde de yeni baskılar oluşturmuş durumda.


    İlginizi Çekebilir

    İkinci el online pazarda satışlar yüzde 27 arttı
    Otomobil

    İkinci el online pazarda satışlar yüzde 27 arttı

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile görüştü
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile görüştü

    Görüş Bildir