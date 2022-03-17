Tesla, Çin'deki karantina nedeniyle üretime ara verdi

Tesla, Çin'de yeniden alınan karantina önlemleri gerekçesi ile ülkedeki üretimine ara verdiğini duyurdu.

Tesla, 2020 başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

Tesla’nın Çin malı sedanları Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi ülkelere ihraç edildi.

ÇİN'DE YENİDEN KARANTİNA DÖNEMİ

Yetkililerin koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kısmi bir sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından, Çin'in bazı bölgelerinde fabrikalar kapandı.

Pazar günü 60 yeni vaka bildirilmesinin ardından, zorunlu olmayan hizmetler sunan işletmelerin kapatılması emri verildi.

ABD'de dışında ilk fabrikasını Çin'de açan elektrikli otomobil üreticisi Tesla da Şanghay'daki tesisinde üretime ara verdiğini duyurdu.

Şirketten tedarikçilerine gönderilen mesajda, Şanghay fabrikasındaki üretime 2 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Şanghay da dahil olmak üzere Çin'deki birçok şehir, ülkede yeniden yayılım gösteren salgını durdurmak için katı karantina önlemleri uyguluyor.

Tedbirler, ayrıca ülkenin bazı bölgelerinde fabrikaların kapanmasına neden olarak tedarik zincirleri üzerinde de yeni baskılar oluşturmuş durumda.