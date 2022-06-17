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    Tesla, Çin'deki otomobil fiyatlarına zam yaptı

    Son zamanlarda enflasyondan yakınan Elon Musk, ABD'den sonra şimdi de Çin'deki araçların fiyatlarını artırdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 14:06
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    Tesla, Çin'deki otomobil fiyatlarına zam yaptı

    Çip krizi nedeniyle otomotiv sektörü zor günler yaşıyor. Ayrıca elektrikli otomobil batarya hücrelerinde kullanılan lityum gibi bazı madenlerde tedarik sorunları var.

    Geçtiğimiz haftalarda Tesla CEO’su Elon Musk ise ABD'deki yüksek enflasyondan şikayet etmiş ve adeta fiyat artışı için zemin hazırlamıştı.

    Tesla modellerine zam üstüne zam

    Yakında Türkiye pazarına da giriş yapacak olan Tesla modellerine mart ayında büyük zamlar yapan şirket, bazı uzun menzilli modellerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatlarına zam yapmıştı.

    Şirket, bu kez Çin'de satılan modellerin fiyatlarını artırma kararı aldı. ABD'li otomobil üreticisinin Çin web sitesinde, Model Y'nin uzun menzilli versiyonunun fiyatı yüzde 5 artarak 394 bin 900 yuana (58 bin 918 dolar) yükseldiği görüldü.

    tesla

    Otomobillerde kullanılan alüminyüm de dahil olmak üzere hammadde maliyetlerinin artması, fiyat artışlarını da beraberinde getiriyor.

    Tesla CEO'su Elon Musk, son haftalarda resesyon riski konusunda uyarmış ve ekonomi hakkında "süper kötü" bir hise sahip olduğunu söylemişti.


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