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    Tesla, Çin'deki otomobil taleplerine yetişemiyor

    Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'deki taleplere yetişemediği için sadece 60 otomobil ihraç edebildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 09:47
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    Tesla, Çin'deki otomobil taleplerine yetişemiyor

    Tesla, 2020 başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

    Tesla’nın Şanghay Gigafactory fabrikasından çıkan otomobiller; Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

    Tesla, talebe yetişemiyor

    Koronavirüs pandemisinin Çin'de hız kazanmasına rağmen kapatmalar yaşansa da Çin'de oluşan iç talebi karşılamakta güçlük çeken fabrika, mart ayında sadece 60 adet otomobili ihraç edebildi.

    Akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle birlikte ucuza elektriğe erişebilen Çinliler, çevreci olan Tesla'yı daha çok tercih etmeye başladı.

    Şanghay'daki fabrikada üretim koronavirüs tedbirleri gereğince 5 gün dursa da üretim aralık ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Mart ayında Şangay'da 65 bin 814 Tesla üretildi ve bunun 65 bin 754'ü iç pazarda satıldı.

    tesla

    Yeni tesis yolda

    Tesla, otomobillerine yönelik artan talebi karşılamak için Çin'deki üretim kapasitesini iki katından fazla artırmayı planlıyor.

    Şirket, bu kapsamda en kısa sürede Şanghay'da yeni bir fabrika üzerinde çalışmaya başlamayı planlıyor.

    Kapasite yıllık 2 milyona çıkıyor

    Yeni tesis, tamamen faaliyete geçtiğinde Tesla, şirketin ana ihracat merkezi olan genişletilmiş Şanghay tesisinde yılda 2 milyona kadar araba üretme kapasitesine sahip olacak.

    Karşılaştırma yapmak gerekirse Toyota, 2021'de Çin'de 1,6 milyon araç üretti. General Motors ve büyük Çinli ortağı SAIC Motor ise geçtiğimiz yıl 1.4 milyon aracı banttan indirdi.

    Alman marka Volkswagen ise 2023 yılına kadar Çin'de 1 milyon elektrikli araç üretme kapasitesine sahip olmayı planlıyor.


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