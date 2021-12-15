Tesla, Çin'deki üretim kapasitesini yıllık 600 bin araca çıkaracak

Elon Musk, Tesla'nın Şanghay fabrikasındaki üretim kapasitesinin yıllık 600 bin araca çıkabileceğini açıkladı.

Tesla, geçtiğimiz yılın başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

Tesla’nın Şanghay Gigafactory fabrikasındaki teslimatlar; bu yılın ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 242 artarak 413 bin 283 araç olarak gerçekleşti.

Tesla’nın Çin malı sedanları Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi ülkelere de ihraç edildi.

KAPASİTE YILLIK 600 BİNE ÇIKACAK

Tesla’nın CEO'su Elon Musk, yazdığı bir twitter mesajı aracılığıyla, şirketinin Şanghay'daki elektrikli otomobil üretim tesisinin yıllık 600 bin araçlık bir kapasiteye ulaşabileceğini açıkladı.

YILLIK KAPASİTE 450 BİNİ AŞTI

Şirket, şu anda fabrikanın mevcut yıllık üretim kapasitesinin 450 bin aracı aştığını ve parçaların yerelleştirme oranının yüzde 90’a ulaştığını söylüyor.

Tesla Giga Şanghay'dan üretimin tüm hızıyla devam ettiği, düzinelerce araç taşıyıcı olmasına rağmen park yerinin tükenmek üzere olduğu fotoğraflara yansımıştı.