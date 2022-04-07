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    Tesla, Çin'deki üretime günlerdir başlayamıyor

    Çin'de tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının ardından Tesla, Şanghay'daki üretimi durdurma kararı almıştı. Günler geçmesine rağmen üretim hala başlamış değil.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 17:58
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    Tesla, Çin'deki üretime günlerdir başlayamıyor

    Çin'de vaka sayılarındaki hızlı artış ve karantina kararları, ülkedeki dev şirketleri zor durumda bırakıyor.

    Geçtiğimiz günlerde Apple tedarikçisi Foxconn'un üretimi durdurmasının ardından bir hamle de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan gelmişti.

    Tesla, Şanghay fabrikasında üretimi geçtiğimiz ayın sonlarına doğru durdurma kararı almıştı.

    Üretim hala başlamadı

    Elektrikli araç üreticisi, yaptığı bir açıklamayla başlangıçta dört günlüğüne kapattığı fabrikada 8 Nisan'dan önce üretime başlamayı planlamadıklarını söyledi.

    Üretimin gecikmesi nedeniyle Tesla, bu süre zarfında en az 24 bin elektrikli araç üretememiş olacak.

    tesla

    Birçok şirket üretimi durdurdu

    Foxconn, Huawei ve Tencent gibi teknoloji şirketlerinin ülkedeki merkezi olan 17,5 milyonluk Shenzhen kentinde, hayati önemde olmayan sektörlerde faaliyetler durduruldu.

    Apple’ın tedarikçilerinden Foxconn, kentteki iki büyük üretim tesisinde faaliyetlere ara verildiğini açıklamış, sonra kapılarını yeniden açmıştı.


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