Tesla, Çin'deki üretimi iki katına çıkarmak için yeni fabrika açıyor

Tesla, Çin'deki üretimi iki katına çıkarmak için yeni fabrika açıyor

Tesla, Çin'deki üretimi iki katına çıkarmak için Şanghay'da yeni bir tesis inşa edeceğini duyurdu.

Tesla, 2020 başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

Tesla’nın Şanghay Gigafactory fabrikasından çıkan otomobiller; Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

YENİ TESİS YOLDA

Tesla, otomobillerine yönelik artan talebi karşılamak için Çin'deki üretim kapasitesini iki katından fazla artırmayı planlıyor.

Şirket, bu kapsamda en kısa sürede Şanghay'da yeni bir fabrika üzerinde çalışmaya başlamayı planlıyor.

KAPASİTE YILLIK 2 MİLYONA ÇIKIYOR

Yeni tesis, tamamen faaliyete geçtiğinde Tesla, şirketin ana ihracat merkezi olan genişletilmiş Şanghay tesisinde yılda 2 milyona kadar araba üretme kapasitesine sahip olacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Toyota, 2021'de Çin'de 1,6 milyon araç üretti. General Motors ve büyük Çinli ortağı SAIC Motor ise geçtiğimiz yıl 1.4 milyon aracı banttan indirdi.

Alman marka Volkswagen ise 2023 yılına kadar Çin'de 1 milyon elektrikli araç üretme kapasitesine sahip olmayı planlıyor.