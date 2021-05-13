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    Tesla, Çin'deki yatırımlarını artırmaktan vazgeçti

    Tesla, Çin'deki yatırımlarını artırmaktan vazgeçti

    Tesla, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin yol açtığı belirsizlik nedeniyle Çin'deki yatırımlarını artırma planını askıya aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 11:13
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    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'e oldukça fazla önem veriyor ve Şanghay'da kurduğu fabrikayı genişletme planları yapıyordu.

    Ancak, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin yol açtığı belirsizlik nedeniyle Tesla, Şanghay kentindeki tesisini genişletme amacıyla; arazi alma ve Şanghay’ı küresel ihracat merkezi yapma planlarını askıya aldı.

    ABD’nin bir önceki Başkanı Donald Trump döneminde alınan kararla, Çin’den ithal edilen elektrikli araçlar için mevcut gümrük vergilerine ek olarak yüzde 25’lik bir vergi daha alınıyor.

    Bu nedenle Tesla, Çin’de üretilen araçların kendi küresel imalat ağındaki payını sınırlamayı planlıyor.

    tesla

    Tesla’nın Şangay’daki fabrikası yılda 500 bine kadar araç üretmek için tasarlanmıştı ve şu anda tesiste yıllık olarak 450 bin Model 3 ve Model Y aracı üretiliyor.

    Şirketin bu yılın ilk üç ayında Çin’den elde ettiği satış geliri geçen yılın aynı dönemindeki satışlarını üçe katlayarak 3 milyar dolara ulaştı.

    ARAZİ ALMAKTAN VAZGEÇTİ

    Tesla Çin’deki üretim kapasitesini ciddi olarak artırmayı artık hedeflemediği için, mart ayında Şanghay’daki fabrikasının civarındaki bir araziye satın alma teklifinde bulunmaktan da vazgeçmişti.

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