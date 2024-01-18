Tesla, Çin'den sonra Avrupa'da da fiyatları indirdi Daha önce ABD ve Çin'de uyguladığı indirimler ile rakipleri üzerindeki baskıyı artıran Tesla, Avrupa'daki araç fiyatlarını da indirme kararı aldı.

ensonhaber.com

2023 yılı verilerine göre, Almanya'daki elektrikli araç satışlarındaki liderlik değişti.

Tesla, pazar payında yüzde 12.1 ile ikinci sıraya düşerken, Volkswagen yüzde 13.5 pazar payı ile zirveye yerleşti.

Tesla'nın Almanya'daki fiyat politikasında önemli indirimler gerçekleşti. Özellikle Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatları, önemli bir düşüşle 42 bin euroya geriledi.

Bu indirim, Çin'deki Model Y ve Model 3 fiyatlarının düşürülmesinden sadece bir hafta sonra geldi.

Yeni Tesla fiyatları

Son indirimle birlikte Model Y'nin farklı versiyonlarının fiyatları şu şekilde değişti:

Model Y RWD 44 bin 890 eurodan 42 bin 990 euroya, Model Y Long Range 54 bin 990 eurodan 49 bin 990 euroya, Model Y Performance ise 59 bin 990 eurodan 54 bin 990 euroya düştü.

Elektrikli araç devi Tesla, Kızıldeniz'de krizi nedeniyle Almanya'daki üretimini durdurma kararı almıştı.

Şirket, parça teslimatında yaşanan gecikmeler nedeniyle Berlin'deki fabrikasında iki hafta boyunca üretim yapmayacak.