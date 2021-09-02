Tesla, çip krizi nedeniyle Çin'de üretime ara verdi

Tesla, en önemli pazarlarından biri olan Şanghay’daki fabrikasında, küresel çip krizi nedeniyle operasyonlarını geçici olarak durdurdu.

Son aylarda otomotiv sektöründe yaşanan çip tedarik sorunları nedeniyle birçok otomobil üreticisi, üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Uzmanlar ise, söz konusu sorunun gelecek yıl da devam edeceğini ve fiyatların artabileceğini söylüyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise, şimdiye kadsr söz konusu krizden çok fazla etkilenmemişti. Ancak gelen bilgiler, işlerin değiştiğini gösteriyor.

ÇİN'DE ÜRETİM DURDU

Tesla Çin'deki fabrikada üretim hattının çip sıkıntısı nedeniyle ağustos ayında 4 gün kesintiye uğradığını bildirdi. Yaşanan sıkıntı nedeniyle Tesla'nın 'Model Y' üretiminde aksamalar meydana geldi. Gelen bilgilere göre şirket, şu anda normal bir şekilde üretime devam ediyor.

Küresel çip sorunu nedeniyle bu yıl dünya çapında geçen yıldan 7,1 milyon daha az otomobil üretileceği tahmin ediliyor.

Son olarak Toyota Motor üretim planlarında değişikliğe giderek eylül ayında üretimi yüzde 40 azaltacağını duyurdu.