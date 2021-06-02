Tesla, çip krizi nedeniyle fiyatlara zam yaptı

Küresel düzeyde yıl başından bu yana yaşanan çip tedarik sorunu, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın fiyat artışına gitmesine neden oldu.

Son aylarda otomotiv sektöründe yaşanan çip tedarik sorunları nedeniyle birçok otomobil üreticisi, üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Uzmanlar ise, söz konusu sorunun gelecek yıl da devam edeceğini ve fiyatların artabileceğini söylüyor.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın fiyatlarında artış olacağı açıklandı. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan şirketin CEO'su Elon Musk, fiyat artışının nedeni olarak parça tedarik sorunlarını gösterdi.

SON AYLARDAKİ BEŞİNCİ ZAM

Tesla, en son mayıs ayıda Model 3 ve Model Y otomobillerinin fiyatını artırmıştı. Bu artış, son aylardaki 5'inci fiyat yükselişi olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında bir konferansta konuşan Musk, çip sıkıntısına atıfta bulunarak, Tesla'nın en zor tedarik zinciri zorluklarından bazılarını yaşadığını, ancak fazla etkilenmeyeceklerini söylemişti.

Öte yandan, Tesla'nın son dönemde satılan yeni otomobillerinde ön yolcu koltuğundan önceki teslimatların aksine bel desteğinin olmadığı ortaya çıkmıştı.

Tüketicilerin bu konudaki sorularını sosyal medya hesabından yanıtlayan Musk, "Hareketli bel desteği sadece 3/Y modellerinin ön yolcu koltuğundan çıkarıldı. Verilerimize göre, bu donanım neredeyse hiç kullanılmıyor. Kullanılmayan bir parça için ek maliyete değmez." dedi.