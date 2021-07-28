Tesla, çip krizinden neden etkilenmediğini açıkladı

Son aylarda otomotivi etkisi altına alan çip krizine rağmen yüksek kâr oranı açıklamaya devam eden Tesla, sorunlarla nasıl başa çıktığına açıklık getirdi.

Yıl başından bu yana otomotiv sektörünü etkisi altına alan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka üretimi durdurdu ve satış beklentilerini düşürdü.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise, söz konusu krizden çok fazla etkilenmedi ve satışlarını artırmaya devam etti.

Tesla, değişik çiplere hızlıca adapte olan yeni yazılımlar üreterek bu süreçten güçlenerek çıkmayı başardı.

İŞİN SIRRI YENİ ÇİPLER VE YAZILIM

Elon Musk, kendisine yöneltilen çip krizi ve bunların neden olduğu problemlerle nasıl başa çıktığı sorularına cevap verdi.

Tesla CEO'su, çip krizini nedeniyle alternatif çiplere yöneldiklerini ve bu çipler için hızlıca yeni yazılım yazarak üretim bandını devam ettirdiklerini söyledi.

Elon Musk'a göre alternatif çiplere ulaşmak için gereken yazılımları yazmak için birkaç hafta yeterli oluyor.

Bu sayede Tesla, sorunlara karşı sürekli dinamik çözümler üreterek üretim hattını kesintiye uğratmıyor ve rakiplerinin önüne geçiyor.

Öte yandan, tedarik sorunları yaşayan birçok üretici, yeni modellerin üretimlerini yavaşlatmak zorunda kalmıştı.