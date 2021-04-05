Tesla, çip sorunlarına rağmen ilk çeyrekte 184 bin araç sattı

Tesla, çip sorunlarına rağmen ilk çeyrekte 184 bin araç sattı

Tesla, son aylarda yaşanan küresel çip krizine rağmen ilk çeyrekte 184 bin araç satmayı başardı.

Bildiğiniz gibi son aylarda otomotiv sektörü çip kriziyle boğuşuyor. Birçok marka, tedarik sorunları nedeniyle bazı fabrikalarında zaman zaman üretimi durduruyor.

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2021 yılı ilk çeyrek satış sonuçlarını açıkladı. Ancak görünüşe göre küresel çip sorunları, Elon Musk'ın şirketini pek de etkilemedi.

184 BİN ARAÇ SATARAK BEKLENTİLERİ AŞTI

Tesla'nın, üretim ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılarından dolayı 2021 yılında düşük satışlar yapacağı tahmin ediliyordu. Üretici, ilk çeyrekte 184 bin 800 araç teslim ederek Wall Street’in beklentilerini aştı.

Firma, Model 3 ve Model Y’den 182 bin 780 adet, üst sınıf modelleri olan Model S ve Model X’ten de 2 bin 020 adet sattı.

Tesla, Çin’de Model Y’ye güçlü bir talep gördüğünü ve yenilenen Model X ve S’nin üretimini hızlandırmaya devam edeceğini söyledi.

Firma, 2021 yılının ilk çeyreği boyunca üretim bantlarındaki hızı düşüren yarı iletken kıtlığı ile mücadele etti.

Wall Street, Tesla’nın 2021 yılının sonunda 800 bin adetlik araç satışı yapacağını tahmin ediyor. Firmanın Teksas ve Almanya’daki fabrikaları da bu yıl içinde üretime destek verecek.

