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    Tesla Cybertruck, 2023'ün sonunda seri üretime girecek

    Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın seri üretimine gelecek yıl sonunda başlanacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 09:02
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    Tesla Cybertruck, 2023'ün sonunda seri üretime girecek

    Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

    Uzmanlar, oldukça farklı görünümü nedeniyle elektrikli pick-up'ın yeterince ilgi görmeyeceğini düşünüyordu. Ancak gelen veriler, beklentilerin çoktan aşıldığını gösteriyor.

    Cybertruck, gelecek yıl sonu seri üretime girecek

    Tesla CEO'su Elon Musk, ikinci çeyrek mali durum rapor açıklaması sırasında, 2023'ün ortalarında Cybertruck'ın yollara çıkacağını söylemişti. Ancak son rapor, müşterilerin biraz daha beklemeleri gerekeceğini söylüyor.

    Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bir rapora göre, Tesla Cybertruck 2023'ün sonlarına doğru seri üretime girecek.

    tesla cybertruck

    Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

    Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

    Tesla, sadece mevcut siparişlerin teslimatını yaparak 79 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacak.

    tesla cybertruck


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