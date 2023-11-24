Tesla Cybertruck 30 Kasım'da tanıtılacak: Yeni fotoğraflar geldi! Tesla, 2019'da tanıtımı yapılan ve uzun zamandır beklenen Tesla Cybertruck için 30 Kasım'da tanıtım etkinliği düzenleyecek.

ensonhaber.com

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Cybertruck, Kasım 2019'da duyurulduğunda, Tesla CEO'su Elon Musk üretimin 2021'in sonlarında başlamasını beklediğini söylemişti. Ancak bu tarih sürekli olarak ertelendi.

30 Kasım'da tanıtılacak

Tesla Cybertruck ilk prototipinin gösterildiği tarihten 4 yıl sonra, 30 Kasım'da tanıtılacak.

Aracın teknik özelliklerine dair çok fazla bilgimiz olmasa da aracın resmi sayılabilecek yeni görselleri ortaya çıktı.

Fotoğraflarda ilk defa kamyonetin ön konsolu net bir biçimde görülüyor. Devasa dokunmatik ekranı ve kullanıcı arayüzü, kare şeklinde direksiyonu, sportif koltukları ve cam tavanı da göze çarpan detaylar arasında.

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.5 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.