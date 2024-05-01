Tesla Cybertruck, Avrupa ve Orta Doğu'ya geliyor Tesla, Avrupa ve Orta Doğu'daki bazı şehirlerde Cybertruck tanıtım etkinlikleri düzenleyecek.

ensonhaber.com

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Sıra dışı ve çelik ağırlıklı tasarımı sayesinde oldukça ilgi gören otomobilin ilk teslimatları geçtiğimiz aylarda başladı.

Tesla yeni tanıtım etkinlikleri yapacak

Tesla, önümüzdeki iki ay boyunca Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı.

Bu etkinlik kapsamında Tesla Cybertruck, bazı şehirlerde Tesla hayranları ile buluşacak.

Tanıtım günleri kapsamında Avrupa'nın dört bir yanını dolaşacak olan Cybertruck, ne yazık ki İstanbul'a uğramayacak. Tesla Türkiye, İstanbul'un da programa alınması için devreye girmiş durumda.