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    Tesla Cybertruck kameralarını Samsung üretecek

    Tesla'nın Cybertruck ve Semi modellerinin kameraları, Güney Koreli Samsung'a emanet.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 09:33
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    Tesla Cybertruck kameralarını Samsung üretecek

    Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı. Öte yandan, ABD merkezli üretici bir de "Semi" isimli elektrikli bir tır üzerinde çalışıyor.

    Geçtiğimiz haftalarda Samsung, elektrikli araç üretmeyeceğini ancak elektrikli araçlara bileşen üretmeye devam edeceğini açıklamıştı. Güney Koreli şirket, Tesla'nın kamera ihalesini kazandı.

    Kameralar Samsung'a emanet

    Yeni bir rapora göre Samsung, Tesla’nın yeni ihalesinde LG'yi yenerek bütün siparişleri aldı. Bu sayede şirket, Tesla Cybertruck ve Semi modellerinde kullanılacak tüm kamera modüllerini kendisi üretecek.

    tesla cybertruck

    Cybertruck'a yoğun ilgi

    Uzmanlar, oldukça farklı görünümü nedeniyle elektrikli pick-up'ın yeterince ilgi görmeyeceğini düşünüyordu. Ancak gelen veriler, beklentilerin çoktan aşıldığını gösteriyor.

    Tesla, mayısta yaptığı bir duyuru ile Avrupa kıtası ve Çin için ön siparişlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

    Söz konusu kararın arkasındaki neden ise Tesla'nın üretebileceği kadar siparişi çoktan almış olması.

    Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.


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