Tesla Cybertruck sahipleri aracın menzilinden şikayetçi Tesla Cybertruck ile uzun yolculuklar yapan iki müşteri, aracın menzilinin açıklanandan çok daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

ensonhaber.com

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Sıra dışı ve çelik ağırlıklı tasarımı sayesinde oldukça ilgi gören otomobilin ilk teslimatları geçtiğimiz aylarda başladı.

Teslimatların başlamasından kısa bir süre sonra, Cybertruck ile ilgili kullanıcı verileri gelmeye başladı.

Cybertruck menzili açıklanandan çok daha düşük

Tesla'ya göre Cybertruck'ın dört tekerlekten çekişli temel versiyonu 547 km, daha güçlü CyberBeast modeli 515 km ve teslimatları 2025 yılında başlayacak olan en uygun fiyatlı arkadan çekişli versiyonu tek bir şarjla 402 km'ye kadar menzil sunuyor.

Yeni elektrikli araçla yaklaşık 16 bin km yol yapan iki kullanıcı ise normal koşullarda tek şarjla 332 km yol yapabildiklerini söyledi.

Cybertruck'ın gerçek dünya koşullarında ulaştığı menzil, Tesla'nın iddia ettiği değerin oldukça altında. Konuyla ilgili Tesla'dan şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tesla Cybertruck fiyat

Arkadan itişli versiyon: 60 bin 990 dolar

AWD (dört çeker versiyon): 79 bin 990 dolar

CyberBeast (üç motorlu): 99 bin 990 dolar