Tesla Cybertruck sahipleri araçlarında yeni bir sorun keşfetti Yoğun kar yağışı sırasında, Cybertruck farlarının karla kaplanması görüş mesafesini ciddi şekilde düşürüyor.

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Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Sıra dışı ve çelik ağırlıklı tasarımı sayesinde oldukça ilgi gören otomobilin ilk teslimatları geçtiğimiz aylarda başladı.

Teslimatların başlamasından kısa bir süre sonra, Cybertruck ile ilgili kullanıcı verileri gelmeye başladı.

Cybertruck'ta hata

Tesla Cybertruck sürücüleri yoğun kar yağışı sırasında farların karla kaplanmasından ve görüş mesafesinin azalmasından şikayet ediyor.

Aracın düz ön paneli kar birikmesine oldukça müsait. Buna ek olarak farların tampon ve gövde arasındaki dar bir yuvaya yerleştirilmesi kar birikimini artırıyor.

Gelen bilgilere göre, yoğun kar yağışı sırasında farların karla kaplanması, görüş mesafesini önemli ölçüde azaltıyor.

Bu durum, hem kaza riskini artırıyor hem de sürücülerin yoldaki diğer araçları ve yayaları fark etmesini zorlaştırıyor.

ABD merkezli otomobil üreticisi, yeni keşfedilen sorun hakkında şimdilik bir açıklama yapmadı.