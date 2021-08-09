Tesla Cybertruck siparişleri 1.25 milyona ulaştı

Tesla, fütüristik tasarıma sahip elektrikli pick-up Cybertruck modelinin sipariş sayısının 1.25 milyonu geçtiğini duyurdu.

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Uzmanlar, oldukça farklı görünümü nedeniyle elektrikli pick-up'ın yeterince ilgi görmeyeceğini düşünüyordu. Ancak gelen veriler, bunun tam tersini gösteriyor.

SİPARİŞ SAYISI 1.25 MİLYONU AŞTI

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, şu anda 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

ŞİMDİDEN 79 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Tesla, sadece mevcut siparişlerin teslimatını yaparak 79 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacak.

GELECEK YILA ERTELENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, Cybertruck üretiminin 2022 yılından önce başlamayacağını duyurmuştu.

Şirket, bu yılın sonlarında beta testlerini tamamlayarak gelecek yıl seri üretime geçmeyi planlıyor.