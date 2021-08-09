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    Tesla Cybertruck siparişleri 1.25 milyona ulaştı

    Tesla, fütüristik tasarıma sahip elektrikli pick-up Cybertruck modelinin sipariş sayısının 1.25 milyonu geçtiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 08:44
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    Tesla Cybertruck siparişleri 1.25 milyona ulaştı

    Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

    Uzmanlar, oldukça farklı görünümü nedeniyle elektrikli pick-up'ın yeterince ilgi görmeyeceğini düşünüyordu. Ancak gelen veriler, bunun tam tersini gösteriyor.

    SİPARİŞ SAYISI 1.25 MİLYONU AŞTI

    Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, şu anda 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

    Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

    tesla cybertruck

    ŞİMDİDEN 79 MİLYAR DOLARLIK GELİR

    Tesla, sadece mevcut siparişlerin teslimatını yaparak 79 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacak.

    GELECEK YILA ERTELENMİŞTİ

    Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, Cybertruck üretiminin 2022 yılından önce başlamayacağını duyurmuştu.

    Şirket, bu yılın sonlarında beta testlerini tamamlayarak gelecek yıl seri üretime geçmeyi planlıyor.

    tesla cybertruck

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