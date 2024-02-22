Tesla Cybertruck yeni renk seçeneklerine kavuştu: İşte fiyatlar Tesla'nın geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı Cybertruck modelinin yeni renk seçenekleri satışa çıktı.

ensonhaber.com

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Sıra dışı ve çelik ağırlıklı tasarımı sayesinde oldukça ilgi gören otomobilin ilk teslimatları geçtiğimiz aylarda başladı.

Yeni Cybertruck modelleri satışa çıktı

Tesla Cybertruck modelini çelik rengi dışında kullanmak isteyen tüketiciler için yeni renk seçenekleri satışa sunuldu.

Tesla Cybertruck alıcıları, artık 3 yeni renk seçeneğinden herhangi birini tercih edebilecek.

Şirket, bu renkleri "Satin Rose Gold", "Satin Abyss Blue" ve "Slip Grey" olarak adlandırıyor.

Fiyatlar

Cybertruck için oluşturulan renk seçenekleri, kaplama olarak araca uygulanıyor. Ancak bunun bir bedeli var.

Tesla'nın internet sitesindeki bilgilere göre Satin Rose Gold ile Satin Abyss Blue için 6 bin 500 dolar, Slip Grey için ise 6 bin dolar ödenmesi gerekecek.