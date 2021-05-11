Tesla Cybertruck yeniden görüntülendi

Elon Musk, Tesla Cybertruck modelini New York'a getirerek sergiledi. O anlar ziyaretçiler tarafından kayda alındı.

Tesla CEO'su Elon Musk, Saturday Night Live (SNL) programına katılmak için geçtiğimiz günlerde New York'a gelmişti.

Bu durumu fırsat bilen Musk, özellikle tasarımıyla oldukça fazla pick-up modeli Cybertruck'ı da beraberinde getirerek bir showroom'da sergiledi.

Ziyaretçiler, bu büyük ve sıra dışı aracı yakın çekim videoya kaydetti ve trafikte görüntüledi.

Tesla Cybertruck New York'ta görüntülendi - VİDEO

TESLA CYBERTRUCK NELER SUNUYOR

Tesla Cybertruck, 2.9 saniye civarında 0-100 km/s hızlanma, 800 km civarı menzil ve1.750 kg civarı yükleme kapasitesi gibi teknik değerleriyle biliniyor.

Ayrıca aracın üretiminin de Tesla'nın Teksas'ta kurmakta olduğu yeni fabrikasında gerçekleşeceğini biliyoruz.

Cybertruck'ın üretiminin başlama tarihi ise 2021'in son ayları olacak. Ancak fabrikanın inşaatına göre bu tarihin 2022 yılının ilk aylarına sarkabileceği de belirtiliyor.

Tesla ayrıca Cybertruck için şimdiden 100 bin adedin üzerinde sipariş aldığını da belirtiyor.



ELEKTRİKLİ PİCK-UP DEVRİ

Dünyanın en büyük pick-up pazarına ev sahipliği yapan ABD'de; Ford, General Motor, FCA gibi üreticiler elektrikli pick-uplarını pazara sunmak için gün sayıyor.

Ülkedeki geleneksel üreticilerin yanı sıra, Rivian, Lordstown, Bollinger gibi girişimler de elektrikli pick-up modeller geliştiriyor.