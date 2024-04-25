Tesla Cybertruck'a rakip olacak: Karşınızda BYD Shark BYD, tamamen elektrikli kamyoneti Shark'ı ilk kez gösterdi. Araç, yakında resmi olarak tanıtılacak.

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Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Sıra dışı ve çelik ağırlıklı tasarımı sayesinde oldukça ilgi gören otomobilin ilk teslimatları geçtiğimiz aylarda başladı.

BYD'den Tesla'ya rakip

Çinli otomobil üreticisi BYD, Cybertruck'a rakip olacak tamamen elektrikli kamyoneti Shark'ı ilk kez gösterdi.

BYD Shark ilk olarak 2022 yılında ortaya çıkmıştı. Dört kapılı elektrikli pikap, yaklaşık 1,5 yıllık bir beklemenin ardından yakında tanıtılacak.

BYD, aracın arazi koşullarında daha iyi performans gösterebilmesi için DMO adlı şarj edilebilir hibrit motor teknolojisini kullandıklarını söylüyor.

Yapılan testlere göre, aracın güç ünitesi 180kW (245 beygir) güç üretiyor ve menzili de 1200 km olarak açıklandı.

BYD, geçtiğimiz yıl yaptığı atılım ile Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en çok araç satan elektrikli otomobil firması olmuştu.