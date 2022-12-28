Tesla, Cybertruck'ın SUV versiyonunu geliştiriyor

Tesla’nın elektrikli kamyoneti Cybertruck’ın 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca şirket, bir de aracın SUV versiyonu üzerinde çalışıyor.

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Cybertruck, gelecek yıl sonu seri üretime girecek

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bir rapora göre, Tesla Cybertruck 2023'ün sonlarına doğru seri üretime girecek.

SUV versiyonu da gelebilir

Tesla, Cybertruck elektrikli kamyonetini seri üretime sokmaya hazırlanırken, elektrikli otomobilin daha şimdiden üç sıra koltuklu bir SUV modeli konuşuluyor. Hatta Cybertruck SUV modelinin nasıl görüneceğine dair çizimler bile yapıldı.

Cybertruck SUV, kalabalık aileler için oldukça iyi bir seçenek olabilir. Aynı zamanda araç, ticari amaçlar için de çekici bir seçenek haline gelebilir. Ancak bu haberlerin Tesla tarafından doğrulanmadığını belirtelim.

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Tesla, sadece mevcut siparişlerin teslimatını yaparak 79 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacak.