Tesla Cybertruck'ta hata: Yağmurda paslanıyor Tesla'nın geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı Cybertruck modelinde, paslanma sorununa neden olan bir hata olduğu ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Sıra dışı ve çelik ağırlıklı tasarımı sayesinde oldukça ilgi gören otomobilin ilk teslimatları geçtiğimiz aylarda başladı.

Teslimatların başlamasından kısa bir süre sonra, Cybertruck ile ilgili kullanıcı verileri gelmeye başladı.

Cybertruck'ta hata

Cybertruck Owners Club forumunda Raxar kullanıcı adıyla bir üye, aracını 1 Şubat'ta teslim aldığını ve o gün yağmurun paslanmaya neden olabileceği konusunda uyarıldığını belirtti.

İddialara göre Tesla danışmanı, Cybertruck'ların yağmurda turuncu pas izleri oluşturduğundan ve aracın cilalanması gerektiğinden bahsetti.

Raxar, bir başka paylaşımında, aracın yağmurda sadece iki gün kaldıktan sonra pas lekeleri oluşturmaya başladığını söyledi.

Kullanıcı, ayrıca otomobilin paslanmaz çelik gövdesinde küçük pas lekeleri olduğunu iddia ettiği fotoğrafları da paylaştı.

Diğer birkaç Cybertruck sahibi de suya maruz kaldıktan sonra araçlarında benzer lekelerin ortaya çıktığını belirtti.

Paslanmaz çelik paslanır mı

Minnesota'lı bir metal hizmetleri şirketi olan Mead Metals'e göre paslanmaz çelik belirli ortamlarda paslanmaya eğilimli.

İnternet sitesindeki bir blog yazısında, pasın genellikle suya maruz kalmanın bir sonucu olduğu, ancak zarar verici kimyasallara, tuzlu suya, yağa veya uzun süre ısıya maruz kalmaktan da kaynaklanabileceği aktarıldı.