Tesla, daha fazla kişiyi işten çıkaracak

Tesla, daha fazla kişiyi işten çıkarmaya ve işe alımları dondurmaya hazırlanıyor.

Küresel çip tedarik sorunları ve Çin'deki koronavirüs kapanmaları, otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor.

Dünyanın en popüler elektrikli araç üreticisi Tesla, şu sıralar küçülmeye gitme planları yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir etkinlikte konuşan Elon Musk, Tesla'nın önümüzdeki üç ay içinde maaşlı iş gücünü yüzde 10 oranında azaltacağını ve bu süreçte saatlik çalışan sayısını artıracağını söyledi.

Tesla'da işten çıkarmalar devam edecek

Tesla, daha fazla kişiyi işten çıkarmaya ve işe alımları dondurmaya hazırlanıyor. Hâlihazırda yeni personel almayan şirket, 2023’ün ilk çeyreğinde de işten çıkarmalara devam etmeyi planlıyor.

Tesla geçtiğimiz çeyrekte rekor sayıda otomobil teslimatı yapsa da şirketin hisseleri 2022’nin başına göre yüzde 65 düşüş gösterdi. Elon Musk, bu durumdan ABD Merkez Bankası’nın faiz artışlarını sorumlu tutmuştu.

Çalışanlar dava açmıştı

Geçtiğimiz aylarda ise iki eski Tesla çalışanı, "toplu işten çıkarmalar" ile ilgili ABD federal yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla şirkete dava açmıştı.