Petrol
82.55
0.43%
Euro
19.8741
0.30%
Dolar
18.6751
0.08%
Altın
1.091
0.29%
Borsa
5476
0.00%
Bitcoin
319.037
-0.21%
BTXN Coin
7.24
-2.42%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Tesla, daha fazla kişiyi işten çıkaracak

    Tesla, daha fazla kişiyi işten çıkarmaya ve işe alımları dondurmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 11:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla, daha fazla kişiyi işten çıkaracak

    Küresel çip tedarik sorunları ve Çin'deki koronavirüs kapanmaları, otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor.

    Dünyanın en popüler elektrikli araç üreticisi Tesla, şu sıralar küçülmeye gitme planları yapıyor.

    Geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir etkinlikte konuşan Elon Musk, Tesla'nın önümüzdeki üç ay içinde maaşlı iş gücünü yüzde 10 oranında azaltacağını ve bu süreçte saatlik çalışan sayısını artıracağını söyledi.

    Tesla'da işten çıkarmalar devam edecek

    Tesla, daha fazla kişiyi işten çıkarmaya ve işe alımları dondurmaya hazırlanıyor. Hâlihazırda yeni personel almayan şirket, 2023’ün ilk çeyreğinde de işten çıkarmalara devam etmeyi planlıyor.

    tesla

    Tesla geçtiğimiz çeyrekte rekor sayıda otomobil teslimatı yapsa da şirketin hisseleri 2022’nin başına göre yüzde 65 düşüş gösterdi. Elon Musk, bu durumdan ABD Merkez Bankası’nın faiz artışlarını sorumlu tutmuştu.

    Çalışanlar dava açmıştı

    Geçtiğimiz aylarda ise iki eski Tesla çalışanı, "toplu işten çıkarmalar" ile ilgili ABD federal yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla şirkete dava açmıştı.


    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    'Erdoğan giderse Kıbrıs sorunu çözülür'
    Gündem

    'Erdoğan giderse Kıbrıs sorunu çözülür'

    Pendik'teki kombi hırsızları 200 bin TL'lik malzeme çaldı
    3. Sayfa

    Pendik'teki kombi hırsızları 200 bin TL'lik malzeme çaldı

    Görüş Bildir