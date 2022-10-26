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    Tesla, daha ucuz bir model için çalışıyor

    Tesla CEO'su Elon Musk, Model 3 ve Y platformunun yarı fiyatına üretilecek yeni bir elektrikli otomobil platformu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 09:25
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    Tesla, daha ucuz bir model için çalışıyor

    Elon Musk'ın, yüksek enflasyon ve tedarik sorunları nedeniyle bir türlü hayata geçiremediği ucuz otomobil planları nihayet gerçek oluyor.

    Tesla mühendislerinin daha önce 25 bin dolarlık bir araç üzerinde çalışacağı duyurulsa da odak noktasının Optimus adı verilen robota ve Model Y'nin üretiminin artırılmasına kaydırılması bu sürecin önüne geçmişti.

    Elon Musk'tan ucuz otomobil sinyalleri

    Elon Musk, son yaptığı açıklamada bunun hala planları dahilinde olduğunu belirtti ve Tesla mühendislerinin daha ucuz bir platform üzerinde çalışmaya yoğunlaşacağını duyurdu.

    Elon Musk, "Cybertrucks ve Semi için mühendislik işimiz bitti. Dolayısıyla, üzerinde çalıştığımız şey, muhtemelen 3 ve Y platformunun maliyetinin yaklaşık yarısı olacak olan yeni nesil araç olacak. Açık olmak gerekirse, daha küçük ve uygun fiyatlı olacak." dedi.

    Tesla'nın Model 3'ü ABD'de şu anda 47 bin dolardan satılıyor. Yeni aracın fiyatı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

    elon musk tesla


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