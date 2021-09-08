Tesla, direksiyonsuz araç üretmek istiyor

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, otomobillerden direksiyonu tamamen kaldırmanın planlarını yapıyor.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sektörde devrim yaratacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Gelen bilgilere göre, Tesla'nın Model 2 adlı modelinde direksiyon ve pedal olmayabilir. Aracın 400 kilometrelik bir özerk menzili olacağı da belirtiliyor.

Geçen yıl, Tesla Battery Day etkinliğinde 25 bin dolara satılacak tamamen otonom bir elektrikli otomobilin yakında üretileceği açıklanmıştı. Böyle bir fiyat, ancak yüzde 50 düşürülmüş maliyetle üretilen Tesla aküleri sayesinde elde edilebilecek.

ÇİN'DE ÜRETİLECEK

'Model 2' olarak anılan araç, tüm dünyaya ihraç edilmeden önce Çin'in Şanghay kentindeki tesiste üretilecek.

Geçen hafta yapılan bir firma içi toplantıda Elon Musk, gelecek için tasarladığı bu araca ilişkin bazı bilgiler verdi.

Söz konusu toplantıda bulunan kişiler, Elon Musk'ın sözü edilen 25 bin dolarlık yeni elektrikli aracının üretimine başlanması için 2023 yılını işaret ettiğini söyledi.

Musk'ın toplantıda "Satacağımız araçlarda gerçekten bir direksiyon ve pedal bulunmasını istiyor muyuz?" diye sorması, direksiyonsuz aracın yakında karşımıza çıkabileceğini gösteriyor.