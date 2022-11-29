Tesla direksiyonuna portakal sıkıştırma devri bitti

Tesla, otomobillerde otopilot devredeyken direksiyonu tutma zorunluluğu için yapılan hileleri artık tespit edebilecek.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, kullanıcılarına sunduğu otopilot teknolojisi ile adından söz ettiriyor.

Ancak ABD'li şirket, yolculukların güvenli hale gelebilmesi için otopilot devredeyken bile sürücünün ellerinin direksiyonda olmasını istiyor. Eğer otopilot devredeyken direksiyona tutulmazsa, otomobil uyarı vermeye başlıyor.

Hilelerle bu durum aşılabiliyordu

Bazı Tesla sahipleri bu zorunluluğu çeşitli yollarla aşabiliyordu. Direksiyonun arasına portakal ya da su şişesi sıkıştırmak gibi akıllıca çözümler üretildi.

V10.69.3.1 numaralı son FSD beta güncellemesinde ise artık bu hileler işe yaramayacak. Çünkü otomobil, direksiyona sıkıştırılan portakal veya su şişesi gibi cisimleri algılayabilecek.

Sistem, sürücünün ellerini direksiyonda tutmadığını ve bir tür hile yaptığını tespit ederse otopilot kapatılacak.