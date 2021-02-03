Tesla, dokunmatik ekran arızası nedeniyle 135 bin aracını geri çağırıyor

Tesla'nın, "Model S" ve "Model X" araçlarında yaşanan dokunmatik ekran arızası nedeniyle 134 bin 951 aracını geri çağıracağı açıklandı.

Koronavirüse rağmen 2020 yılını rekor gelirle kapatan ABD'li otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman araçlarda meydana gelen çeşitli sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geçen ay Tesla Model S ve Model X araçlarında dokunmatik ekran arızasının güvenlik riski oluşturduğunu tespit etmişti.

GÜVENLİK RİSKİ VAR

Tesla'ya gönderilen mektupta, araçlardaki dokunmatik ekran sorununun, arka görüş kameraları ve buz çözücülerin arızalanmasına neden olabileceği için güvenlik riski oluşabileceği söylenmişti.

TESLA, 135 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR

İlk başlarda sorunu kabul etmeyip, geri çağırma işlemine sıcak bakmayan Tesla, bu kararından vazgeçti. Şirket, söz konusu arızaya sahip 134 bin 951 Model S ve Model X aracını geri çağırmaya karar verdi.

Konuya ilişkin 12 binden fazla müşteri şikayeti, garanti talebi ve ekranlarla ilgili şikayetlerin bulunulduğu belirtilirken, ayrıca ekran sorununa sahip araçların, daha önce geri çağrılan araçlardan bile daha fazla olduğu bilgisi paylaşılmıştı.