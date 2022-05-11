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    Tesla, dokunmatik ekran sorunu nedeniyle 130 bin aracını geri çağırıyor

    Tesla, dokunmatik ekranın arızalanmasına neden olabilecek aşırı ısınma sorununun ardından 130 bin aracını geri çağırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 08:45
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    Tesla, dokunmatik ekran sorunu nedeniyle 130 bin aracını geri çağırıyor

    Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, geçtiğimiz günlerde bazı Tesla modellerine monte edilen arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini artırdığını söylemiş ve bu nedenle piyasadaki 475 bin aracı geri çağırmıştı.

    Daha sonra ise Tesla, bazı modellerin kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilen bir yazılım hatasından dolayı, 53 bin 822 ABD aracını geri çağırma listesine eklemişti.

    130 bin araç daha geri çağrılıyor

    Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), salı günü yaptığı açıklamada, Tesla'nın dokunmatik ekranın arızalanmasına neden olabilecek aşırı ısınma sorununu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 130 bin aracı geri çağırdığını söyledi.

    TESLA

    Geri çağırma, Tesla'nın 2021 ve 2022 model yıllarında üretilen Model S ve X'ini ve 2022 model yılındaki Model 3 ve Y'sini kapsıyor.

    NHTSA'ya göre elektrikli araç üreticisi, sorunu çözmek için kablosuz bir yazılım güncellemesi sağlayacak.

    NHTSA, bilgi-eğlence sistemindeki işlemcinin aşırı ısınmasının, orta ekranın arka görüş kamerasından, uyarı ışıklarından ve diğer bilgilerden gelen görüntüleri göstermesini engelleyebileceğini söyledi .


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