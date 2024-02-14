Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu kuracak Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu kurmayı planlıyor. Yeni istasyon, tam 164 adet şarj ünitesine ev sahipliği yapacak.

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Elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, son zamanlarda Supercharger isimli şarj istasyonlarını dünyanın dört bir yanına kurmaya başladı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dünya genelinde 40 bin Supercharger noktasına ulaşmıştı.

Dünyanın birçok farklı yerinde hizmet sunan istasyonlar, hem Tesla hem de diğer elektrikli araçlara açık durumda.

Tesla, dünyanın en büyüğünü kurmak istiyor

Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu inşa etmeyi planlıyor. Kaliforniya'da kurulacak yeni istasyon, 250 kW gücünde 164 adet şarj ünitesine sahip olacak.

İstasyonda ayrıca römorklu araçların daha kolay şarj edebilmesi için geniş yapıda 16 adet şarj ünitesi de yer alacak.

İstasyonun park alanlarının üstü, güneş panelleriyle kaplanacak ve Megapack batarya paketleri entegre edilerek şebekeden bağımsız bir mikro şebeke oluşturulacak

Ayrıca istasyona yerleştirilecek Starlink terminalleriyle yüksek hızlı internet bağlantısı sunulacak.