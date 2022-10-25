Tesla, düşen talep nedeniyle Çin'de indirime gitti

Tesla, düşen talebe karşı Çin'deki modellerinin satış fiyatlarını yüzde 9 indirdi.

Tesla, 2019'da dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

Tesla’nın Şanghay Gigafactory fabrikasından çıkan otomobiller; Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Tesla, Çin'deki düşük talepten şikayetçi

Tesla’nın ABD dışındaki ilk üretim tesisi olan Şanghay fabrikasında üretim tüm hızıyla devam ederken, talep düşmeye başladı. Tesla, düşen talebe karşı Çin'deki modellerinin satış fiyatlarını yüzde 9 indirdi.

China Merchants Bank International (CMBI), “Tesla'nın fiyat indirimleri, elektrikli araç üreticileri için artan rekabet riskinin altını çizdi. Çin'de, endüstri çapında satışların 2023'e kadar yavaşlaması bekleniyor.” dedi.

Tesla açısından önemli bir merkez olan Çin'deki fabrika, bu yılın ilk altı ayında 300 bin araç üretti ve 97 bin 182 adet otomobil ihraç etti. Geçen yılın aynı dönemindeki ihracat miktarı ise 41 bindi.

Yılın ilk dönemlerinde koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara verilmiş olmasına rağmen fabrika, haziran ayında rekor kırarak yıllık yüzde 177’lik artışla 77 bin 938 aracın teslimatını gerçekleştirmişti.