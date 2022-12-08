Tesla düşük talep nedeniyle Çin'de üretimi azalttı

Çin'de Tesla otomobillere yönelik talebin beklentileri karşılamaması nedeniyle üretim adedi düşürülecek.

Tesla, 2019'da dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

Tesla’nın Şanghay Gigafactory fabrikasından çıkan otomobiller; Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Tesla, Çin'de üretimi azaltıyor

Çin'de Tesla otomobillere yönelik talebin beklentileri karşılamaması ve artan rekabet nedeniyle üretimi azaltma kararı aldı.

Sonuç olarak Tesla, satılamayan elektrikli otomobilleri stoklamak zorunda kalırken, bu da şirket için ek maliyet anlamına geliyor.

Uzmanlara göre Çin'de Tesla'lara olan talep giderek azalıyor. Tesla'nın yerel pazardaki müşterilerine sunmaya başladığı fiyat indirimleri ve ek teşvikler de bunun en önemli göstergesi.

Ayrıca şirket, başta rekor satışlara ulaşan BYD olmak üzere yerli elektrikli otomobil üreticileri ile ciddi bir rekabet halinde.

Tesla, daha önce tedarik sorunları ve koronavirüs nedeniyle istemeden de olsa Çin'de üretimi azaltmıştı. Ancak şirket, ilk defa kendi isteğiyle üretimi yavaşlatma kararı aldı.