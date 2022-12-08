Petrol
77.78
0.79%
Euro
19.5928
0.02%
Dolar
18.637
0.02%
Altın
1.069
-0.16%
Borsa
4827
0.00%
Bitcoin
317.826
-1.08%
BTXN Coin
5.11
-1.16%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Tesla düşük talep nedeniyle Çin'de üretimi azalttı

    Çin'de Tesla otomobillere yönelik talebin beklentileri karşılamaması nedeniyle üretim adedi düşürülecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tesla düşük talep nedeniyle Çin'de üretimi azalttı

    Tesla, 2019'da dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde açmıştı.

    Tesla’nın Şanghay Gigafactory fabrikasından çıkan otomobiller; Danimarka, İsviçre, İsveç, İspanya, Hollanda ve Norveç gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

    Tesla, Çin'de üretimi azaltıyor

    Çin'de Tesla otomobillere yönelik talebin beklentileri karşılamaması ve artan rekabet nedeniyle üretimi azaltma kararı aldı.

    Sonuç olarak Tesla, satılamayan elektrikli otomobilleri stoklamak zorunda kalırken, bu da şirket için ek maliyet anlamına geliyor.

    tesla

    Uzmanlara göre Çin'de Tesla'lara olan talep giderek azalıyor. Tesla'nın yerel pazardaki müşterilerine sunmaya başladığı fiyat indirimleri ve ek teşvikler de bunun en önemli göstergesi.

    Ayrıca şirket, başta rekor satışlara ulaşan BYD olmak üzere yerli elektrikli otomobil üreticileri ile ciddi bir rekabet halinde.

    Tesla, daha önce tedarik sorunları ve koronavirüs nedeniyle istemeden de olsa Çin'de üretimi azaltmıştı. Ancak şirket, ilk defa kendi isteğiyle üretimi yavaşlatma kararı aldı.


    Yanlış bilineni düzeltelim! Eğer regl döneminde bunları yerseniz... Aman dikkat!
    Sağlık

    Yanlış bilineni düzeltelim! Eğer regl döneminde bunları yerseniz... Aman dikkat!

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Zemheri fırtınası 2022: Zemheri fırtınası nedir, kaç gün sürer?
    Yaşam

    Zemheri fırtınası 2022: Zemheri fırtınası nedir, kaç gün sürer?

    Görüş Bildir