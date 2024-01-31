Tesla, elektrikli araçlar için 10 milyar doları gözden çıkardı

Tesla, dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası olarak yeni bir büyüme dönemine hazırlanıyor.
Tesla, Model 3 ve Model Y üretimindeki büyüme ivmesini yakalamış olsa da artan taleple başa çıkabilmek ve yeni bir büyüme dalgası oluşturabilmek için daha fazla yatırım yapma ihtiyacını hissediyor.
10 milyar dolar harcayacak
Şirketin CEO'su Elon Musk liderliğinde, Tesla'nın bu yıl planlanan sermaye harcamalarını 10 milyar dolara çıkardığı doğrulandı.
Tesla'nın ikinci büyüme dalgasının, 2025'in sonlarına doğru gelecek olan yeni nesil araçların üretiminin artmasıyla gerçekleşmesi bekleniyor.
Elon Musk, 2025'te uygun fiyatlı bir Tesla modelinin piyasaya sürüleceğini duyurmuştu.
Tesla, aynı zamanda 2023 yılında 8,9 milyar dolarlık bir sermaye harcaması gerçekleştirdiğini doğruladı.
Bu sermaye harcamaları, 2022'deki 7,16 milyar dolara kıyasla 2023'te 1,74 milyar dolarlık bir artışı temsil ediyor.
Bu, 2023 yılında Tesla için yeni bir harcama rekoruydu, ancak şirket şu anda bu yılın daha da yüksek bir harcama ile geçeceğini söylüyor.
Öte yandan Tesla'nın, 2024 yılında Supercharger şarj ağını her zamankinden daha hızlı ve daha büyük bir şekilde büyütmesi bekleniyor.
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