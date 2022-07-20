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    Tesla, elektrikli otomobil satışlarında lider

    Tesla, yılın ikinci çeyreğinde küresel elektrikli otomobil satışlarında liderliğe yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 09:23
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    Tesla, elektrikli otomobil satışlarında lider

    2022'nin ikinci çeyreğindeki elektrikli otomobil satışlarına ilişkin rapor yayınlandı.

    Devam eden yarı iletken kıtlığı, tedarik zinciri kesintileri ve Çin'deki koronavirüs karantilarından kaynaklanan üretim sorunlarına rağmen elektrikli araç satışlarının dünya genelinde arttığı görülüyor.

    Satışlarda lider Tesla

    Elektrikli araçlarda pazar lideri, 254 bin 695 otomobil satışı ile Tesla oldu. ABD merkezli şirket, geçen yıla sgöre satışlarını yüzde 27 artırdı.

    İkinci sırada 180 bin 296 otomobil satmayı başaran Çinli BYD yer alıyor. Son zamanlarda satışlarda gaza basan BYD, geçen yıla göre satışlarını yüzde 228 artırmayı başardı.

    Satış raporları BYD'nin büyük bir sıçrama yaparak Volkswagen Grubu'nu (Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda ve SEAT) geride bıraktığını gösteriyor.

    Volkswagen, 118 bin elektrikli araç sevkiyatıyla listenin üçüncü sırasında karşımıza çıkıyor.

    tesla


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