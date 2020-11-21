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    Tesla, en ucuz otomobili Model 3'ün satışlarını durduruyor

    Electrek, Tesla'nın 2021 yılından itibaren artık Model 3 satmayacağını açıkladı. Ancak şirketin bu araca alternatif yeni bir model üzerinde çalıştığı biliniyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 09:14
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 09:26
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    Tesla, en ucuz otomobili Model 3'ün satışlarını durduruyor

    Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle yelpazesindeki en uygun fiyatlı araç olan Model 3 ile oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmıştı.

    Elektrikli otomobil haberleriyle öne çıkan Electrek, Tesla'nın en uygun fiyatlı otomobili Model 3'ün üretimine son vereceğini ve 2021 yılından itibaren bu modelin satılmayacağını duyurdu.

    DAHA UCUZU YOLDA

    Tesla kurucusu Elon Musk, eylül ayında yaptığı açıklamada, fiyatı 25 bin dolar bandında olacak yeni bir elektrikli otomobil üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Görüşünüşe göre Tesla, yeni aracın üretilmesiyle birlikte Model 3'ün fişini çekecek.

    tesla model 3

    Tesla'nın yeni uygun fiyatlı aracının nasıl placağı şimdilik bilinmiyor. Ancak Elon Musk, yeni aracın tamamen otonom olacağını duyurmuştu. Yani Tesla, fiyatı daha aşağılara çekerek Model 3'ün sahip olduğu özellikleri yeni aracına eklemeyi düşünüyor.

    Bu kapsamda yeni uygun fiyatlı aracın daha düşük menzile sahip olacağını ve daha zayıf motorla geleceğini söyleyebiliriz.

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