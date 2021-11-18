Tesla etkisi: Volkswagen, çalışan sayısını iki katına çıkaracak

Volkswagen, elektikli otomobil pazarında Tesla karşısında rekabet gücünü artırmak için şarj istasyonu ve enerji bölümündeki çalışan sayısını iki katına çıkarmayı düşünüyor.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, birçok marka kendi modelleri üzerinde çalışıyor. Ancak şu anda pazara hakim tek bir marka var: Tesla.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess, Tesla ile elektrikli otomobil üretiminde artan rekabet nedeniyle devrim yapmaları gerektiğini söylemişti.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi, satmayı hedeflediği elektrikli otomobiller için gerekli şarj altyapısını hazır ederek, sürücüleri güvenle elektrikli otomobile geçebileceklerine ikna etmek istiyor.

VOLKSWAGEN, ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR

Alman üretici, elektrikli araçlar konusundaki hedeferine ulaşabilmek için uzun yıllar RWE ve Innogy gibi enerji devlerinde çalışmış sektörün tecrübeli ismi Elke Temme'yi transfer etmişti.

Ocak ayında göreve başlayan Temme, daha büyük bir kadroya ihtiyaç duyduklarını, bu nedenle şarj istasyonu ve enerji bölümündeki çalışan sayısını 2022 yılı içerisinde iki katına çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Volkswagen, 2025 yılına kadar elektrikli araç teknolojisine 35 milyar euro yatıracağını açıklamıştı.

Öte yandan altyapı konusunda Volkswagen'in Tesla'ya yetişmek için bir hayli mesafe kat etmesi gerekecek.

Tesla'nın dünya çapında 30 bin hızlı şarj istasyonu bulunuyor. Şirketin açıklamasına göre bu istasyonlarda araçlar 15 dakikada 200 kilometre menzillik şarj edilebiliyor.