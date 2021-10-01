Tesla, hasarlı araç sattığı müşterisine 230 bin dolar tazminat ödedi

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın resmi ikinci el platformundan Model S alan Çinli sürücü, şirketten 230 bin dolar tazminat almayı başardı.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son zamanlarda sık sık kaza haberleriyle karşımıza çıkıyor. Hatta yakında zamanda ABD, bu kazalar nedeniyle bir soruşturma başlatmıştı. Şimdiki haberimiz yine kaza ile ilgili olsa da durum biraz daha farklı.

Bildiğiniz gibi Tesla'nın resmi bir ikinci el platformu var. Çinli Han Chao, bu platform aracılığıyla 58 bin 700 dolar ödeyerek bir Tesla Model S otomobili satın aldı.

Daha sonra araç arıza yapınca, Çinli müşteri Tesla'dan aracı değiştirmesini istedi, ancak şirket yalnızca arızalı parçaları değiştirmeyi teklif etti.

KAZAYA KARIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerden sonra Model S'nin arka yan panellerinde kesme ve kaynak izleri tespit edildi.

Sonuç olarak da Chao, arabanın satın almadan önce bir kaza geçirdiğini öğrenmiş oldu ve Tesla'ya tazminat davası açtı.

ÜÇ KATI KADAR TAZMİNAT KAZANDI

Pekin mahkemesi, Han Chao'yu haklı bularak Tesla'nın Çinli sürücüye 230 bin dolar ödemesine hükmetti.

Şu anda Tesla Model S'nin sıfırı Çin'de yaklaşık 83 bin dolara satılıyor. Bu da yaklaşık 3 katı bir tazminat demek. Öte yandan Tesla, mahkeme kararına göre satın aldığı otomobilin parasını da sürücüye iade edecek.

ÇİN'DE REKOR

Yerel medya kuruluşu Caijing'in bildirdiğine göre Tesla, Çin'de ilk kez bu kadar büyük bir cezaya çarptırıldı.