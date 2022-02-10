Tesla, hatalı yazılım nedeniyle 26 bin aracı geri çağırıyor

Tesla, ön camdaki buzu çözmede yaşanan yazılımsal sorunlar nedeniyle 26 bin 681 aracını geri çağırma listesine ekledi.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, geçtiğimiz günlerde bazı Tesla modellerine monte edilen arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini artırdığını söylemiş ve bu nedenle piyasadaki 475 bin aracı geri çağırmıştı.

Daha sonra ise ABD'li şirket, bazı modellerin kavşaklarda tamamen durmamasına neden olabilen bir yazılım hatasından dolayı 53 bin 822 ABD aracını geri çağırma kararı almıştı.

ŞİMDİ DE 26 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR

Kanada’da soğuk havadaki performansıyla ilgili 16 tüketici şikayetinin ardından, Tesla Model 3 ve Model Y araçlarının ısıtma sistemiyle ilgili sorunlar olduğu ortaya çıktı ve şirkete soruşturma açıldı.

Bazı Tesla sahipleri, ısı pompalarının aşırı soğuk havalarda arızalandığından şikayet etti. Gelen bilgilere göre, arızalı bir ısıtma ve klima sistemi “ön cam buğusunu veya buzunu çözemiyor ve bu da sürücünün görüşünü etkileyebiliyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, söz konusu sorun nedeniyle ABD'deki 26 bin 881 aracın geri çağrıldığını duyurdu.

Geri çağırma, federal bir motorlu araç güvenlik standardına uymayabilecek bazı 2021-2022 Model 3, Model S, Model X ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsıyor.

Tesla, sorunu çözmek için kablosuz bir yazılım güncellemesi yapacak ve araçlardaki yazılımları kontrol edecek.